Esad: Suriye ile Türkiye halkları arasında düşmanlık yok

Esad, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak kritik Suriye zirvesi öncesi Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin Türk halkına karşı herhangi bir düşmanca eylem gerçekleştirmediğini savunan Esad, "Suriye, Türk halkına karşı büyük veya küçük hangi düşmanca eylemi gerçekleştirdi? Böyle bir şey yok. Suriye-Türkiye evlilikleri, aileleri var, hayati öneme sahip ortak çıkarlar var. Kültürlerin birbirleriyle iç içe olması geçmişe dayanıyor, bu nedenle Türk halkıyla bizim aramızda ciddi görüş ayrılıkları olması mantıklı değil" dedi.

Esad, "Tabii ki Türklerden bahsederken kardeş halk gibi bahsediyoruz. Şimdi Türk halkına soruyorum; Suriye'yle sorununuz ne? Uğruna Türk vatandaşlarının ölmek zorunda olduğu ne gibi bir sorun var?" diye ekledi.