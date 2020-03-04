Esad: Suriye'de meclis seçimleri ne olursa olsun zamanında yapılacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, meclis seçimlerinin her ne olursa olsun belirlenen tarihte yapılacağını belirtti.

Yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak kritik zirve öncesi Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, nisanda yapılması planlanan meclis seçimleri için şunları söyledi:

“Milletvekili seçimleri ne olursa olsun zamanında gerçekleşecek."

13 Nisan tarihi belirlenmişti

Daha önce Suriye devlet başkanlığı basın dairesi, Esad’ın genel seçimler için 13 Nisan tarihini belirlediğini açıklamıştı.

Esad seçim tarihiyle ilgili kararnameyi de imzaladı.

Bu, Suriye savaşı başladığından beri üçüncü genel seçim olacak.

Suriye topraklarının yüzde 70'sinden fazlası hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

İşçi ve çiftçi kotası

Suriye’de 2016’da yapılan önceki seçimlerde katılım oranı yüzde 57.56 olmuştu.

Yarısı işçi ve çiftçi temsilcilerine ayrılan 250 sandalyeli meclise girmek için 4 yıl önce 3 bin 500 aday yarışmıştı.