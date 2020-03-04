Esad: Suriye ordusunun İdlib’den sonraki hedefi, doğu bölgelerini militanlardan temizlemek olacak

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Esad, Suriye hükmet güçlerinin İdlib’i terör yanlılarından kurtardıktan sonraki hedefinin ülkenin doğusundaki bölgeleri militanlardan temizlemek olacağını ifade etti.

Esad, “Askeri açıdan şu anki öncelikli hedefimiz İdlib. (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın buraya tüm güçlerini sevk ettiği ortada, elbette ki bunu Amerikalıların talimatıyla yaptı. Bu konuda hiç şüphe yok, zira İdlib’i kurtardıktan sonraki hedefimiz, doğu bölgelerini kurtarmak olacak. Ben birçok kez İdlib’in askeri açıdan bir ön tutunma noktası olduğunu söylemiştim ve onlar, kurtarılmasına engel olmak için tüm güçlerini kullandılar, amaçları bizim doğuya ilerleyemememizdi” dedi.

Suriye Devlet Başkanı, “Ancak paralelinde, doğu bölgelerde savaşmamak için oradaki insanlarla temas halindeyiz. Amerikan işgali onlarda hoşnutsuzluk, öfke ve kızgınlığa neden oluyor” ifadelerini sözlerine ekledi.