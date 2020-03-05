Suriye'deki Humus ve Kuneytra'ya füze saldırısı: Hava savunma sistemleri yanıt verdi

SANA'da yer alan haberde, merkezi Suriye'de yer alan Humus kentine füze saldırıları düzenlendiği ve 'düşman hedeflerinin vurulduğu' belirtildi.

Ayrıca ülkenin güneyindeki Kuneytra'da da saldırıların olduğu bildirilirken ajans, "Hava savunmamız orta ve güney bölgedeki düşman hedefleriyle mücadele ediyor" bilgisini verdi.

SANA, saldırının Lübnan hava sahası üzerinden İsrail uçaklarınca düzenlendiğini bildirdi.

Haberde, "Hava savunmamız Kuneytra'nın güneybatı kırsalında İsrail'in füze saldırılarına yanıt veriyor" denildi.

#عاجل || #سانا

المراسل : أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 4, 2020

Diğer yandan sadırılara dair görüntüler çeşitli sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

​Saldırı sonucu yaşanan kayba ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.