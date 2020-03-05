BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Putin ve Erdoğan’a İdlib’de acil çözüm bulma çağrısı

Kahire’deki Arap Birliği Dışişleri Bakanlarına seslenen Pedersen, şu ifadeleri kullandı: “Putin ve Erdoğan yarın Moskova’da bir araya gelecekler. Eminim, sivil halkı daha fazla acı çekmekten kurtaracak, belli bir istikrar sağlayacak, İdlib'de çatışma yerine işbirliğini teşvik edecek acil diplomatik çözüm bulunması çağrıma katılacaklardır”

Kremlin’den daha önce yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta yapacağı görüşmede, İdlib’deki krizin sona ermesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesinin planlandığı kaydedilmişti.