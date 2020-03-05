Gaziantep Valiliği: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Ruhun şad olsun Şehidim 🇹🇷



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/TjKxslwo8b