Gaziantep Valiliği: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.
Kaya'nın naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği belirtildi.
Ruhun şad olsun Şehidim 🇹🇷— Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) March 5, 2020
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/TjKxslwo8b
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