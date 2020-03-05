Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı

Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

العراق: معلومات الميادين: سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) March 5, 2020

​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulunmuştu.

Pompeo, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler" demişti.