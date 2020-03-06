'ABD, BMGK'da Putin ve Erdoğan'ın İdlib anlaşmasına ilişkin ortak açıklamayı veto etti'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) kapalı oturumda Putin ve Erdoğan'ın dünkü İdlib anlaşmasıyla ilgili ortak açıklama kabul edilmesini önerdiklerini ancak veto edildiğini belirtti. Bir diplomatik kaynak vetonun ABD'den geldiğini söyledi.

BMGK üyeleri, bugün kapalı oturum yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Moskova'da vardıkları anlaşmayı gündeme aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, meslektaşlarına Rus-Türk anlaşması hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Rus diplomat, "BM üyeleri bunları değerlendirdi ve farklı düzeylerde desteklerini ifade etti. Ortak basın açıklaması kabul etmek istedik ancak delegelerden birinin tutumu nedeniyle bu mümkün olmadı" dedi.

Nebenzya, açıklamayı hangi ülkenin veto ettiğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Rus basınına konuşan bir diplomatik kaynak, açıklamayı veto eden ülkenin ABD olduğunu bildirdi.

'Ateşkes genel itibarıyla uygulanıyor'

Bu arada Nebenzya, bir soru üzerine İdlib'de askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin anlaşmanın uygulama sürecini değerlendirdi.

"İdlib'de ateşkes genel itibarıyla uygulanıyor" diyen Nebenzya, münferit çatışmalar yaşandığını ve bunların sona ereceğini umduklarını ekledi.