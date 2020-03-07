Çin’den Irak’a koronavirüs yardımı

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünyaya hızla yayılan koronavirüs Ortadoğu’da da artış göstermeye devam ediyor.
Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle, Irak’a virüsle mücadelede yardım amacıyla sağlık ekibi gönderen Çin, bu kez tıbbi malzeme yardımında bulunurken, yardım kolilerinin üzerinde “Dostluk zor günde belli olur” mesajı yer alıyordu.
Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkedeki toplam korna virüsü vakaları 54’e ulaşırken, 4 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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