Rus askeri polisi Halep, Rakka ve Haseke’de devriye gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rus askeri polisin Suriye’nin Halep, Rakka ve Haseke vilayetlerinde devriyelere devam ettiğini bildirdi.

Basın toplantısında konuşan Juravlyov, Rus askeri polisin Suriye’nin Halep, Rakka ve Haseke vilayetlerinde devriyelere devam ettiğini belirtti.

“Rus askeri polis birimleri tarafından Halep, Rakka ve Haseke vilayetlerindeki güzergahlarda devriye nöbetlerine devam edildi” diyen Juravlyov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının da havadan devriye yaptığını sözlerine ekledi.

İdlib’de militanlar 19 kez ateşkesi ihlal etti

Juravlyov, son bir günde İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde militanların 19 kez ateş açtıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Geçen bir gün içinde yasadışı silahlı oluşumlar tarafından 19 kez ateşkes ihlalinde bulunulduğu saptandı” diyen Juravlyov, militanların Halep, Lazkiye ve İdlib’deki yerleşim yerlerini hedef aldıklarını sözlerine ekledi.