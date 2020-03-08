'Yolsuzluk devleti yedi bitirdi' diyen Lübnan Başbakanı, ülke tarihinde ilk kez temerrüt ilan etti

Uzun yıllardır devam eden yolsuzluğun tetiklediği ekonomik kriz yüzünden protestolarla sarsılan Lübnan, tarihinde ilk kez temerrüde düştü. Başbakan Hassan Diyab, pazartesi günü yapılması gereken 1.2 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesini askıya aldıklarını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, devletin bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını duyurdu.

GSYİH'nin yüzde 170'ine denk

Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini belirten Diyab, kamu borcunun 90 milyar doları aştığını, bunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 170’ine denk geldiğini aktardı.

Lebanon has decided to default on $1.2 billion of bonds, a first for the nation, which has about $30 billion of foreign-currency debt. https://t.co/LLt1lvGknv — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) March 7, 2020

'Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolundayız'

"Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda" diyen Başbakan, 'nüfusun yüzde 40'ından fazlasının geçmiş politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini' vurguladı.

Diyab, 'döviz rezervlerinin kritik bir seviyeye ulaştığını, bu yüzden ödemeleri askıya almak zorunda kaldıklarını, devletin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçları yeniden yapılandırmaya çalışacaklarını' söyledi.

Lebanon can’t ‘bear brunt’ of debt, says PM, setting stage for first-ever default https://t.co/3h4O9We5zU pic.twitter.com/mdspzINOWA — FRANCE 24 (@FRANCE24) March 7, 2020

'Halk ekmek bulamazken dış borç ödeyemem'

Lübnan büyük ekonomik zorluklardan geçerken dış borç ödemesi yapamayacaklarını ifade eden Başbakan, şöyle konuştu:

"Lübnanlılar banka hesaplarındaki paraları çekemezken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz? Hastaneler ilaç kıtlığı çekerken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz? Sokaklarda ekmek alacak para bulamayan insanlar varken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz?"

'Yolsuzluğun devleti yiyip bitirdiğini ve ekonomiyi felç ettiğini' dile getiren Diyab, cumartesi günü şu tweeti attı:

"Yolsuzluk başta utangaçtı, zamanla cesurlaştı, sonra kabalaştı, nihayetinde ahlaksızlaştı, devletin, iktidarın ve toplumun bileşenlerinin büyük kısmı gibi."

Lebanon, one of the most indebted countries in the world, is little closer to a resolution of fiscal problems that go back decades. https://t.co/kkfEo1cXAr — New York Times World (@nytimesworld) March 8, 2020

'Borç yapılandırma görüşmeleri iki hafta içinde başlayacak'

Lübnan'ın bu yıl 1 milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 milyon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Reuters'e konuşan Lübnanlı kaynaklar, borç yapılandırma görüşmelerinin iki hafta içinde başlayacağını söyledi.

Farklı din ve mezhepler arasında görev paylaşımına dayalı siyasi yapısı bulunan Lübnan'da devlet uzun yıllardır tepeden tırnağa yolsuzluğa batmış durumda. Ekimde WhatsApp'tan bile vergisi almaya kalkan Saad Hariri hükümeti, ekim ayında başlayan protestolarla başa çıkamayarak istifa etti. Diyab başbakanlık koltuğuna ocak ayında geçti.

Lebanon to default on debt payments for first time as crisis deepens https://t.co/SjCuHcTVXx — BBC News (World) (@BBCWorld) March 7, 2020

20 bankanın mal varlıklarının dondurulmasına durdurma

Para biriminin yüzde 60'a varan değer kaybına uğradığı Lübnan'da dün hem 20 bankanın hem de yönetim kurulu başkanları ile üyelerinin mal varlıklarının dondurulması kararı alındı, aynı gün içinde karar Temyiz Başsavcılığı tarafından durduruldu.

Geçen ay Meclis Başkanı Nebih Berri "5 banka sahibinin 2 milyar 300 milyon dolar değerindeki mal varlıklarını yurt dışına havale ettiklerini tespit ettik" açıklamasını yapmıştı.