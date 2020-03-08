Ürdün ve Lübnan’dan son 24 saatte 700 sığınmacı Suriye’ye geri döndü

Suriye’deki Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi, Ürdün ve Lübnan’dan son 24 saatte yaklaşık 700 Suriyeli sığınmacının evlerine döndüğünü açıkladı.

Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi’nin Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Son 24 saatte 707 sığınmacı Suriye Arap Cumhuriyeti’ne geri döndü. Lübnan'dan Cadet-Yabus ve Tell-Kalah sınır kapılarından 198 kişi (60 kadın ve 101 çocuk), Ürdün’den Nasib sınır kapısından 509 kişi (153 kadın, 260 çocuk) giriş yaptı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye’nin silahlı kuvvetler mühendislik birimlerinin Şam kırsalındaki Duma ile Dera’ya bağlı Casim ve El Harra yerleşimlerinde arazi ve tesisleri mayınlardan temizleme görevini tamamladıkları belirtildi.