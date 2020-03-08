İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin ilk görüşmesi Ankara'da: 'Ortak parola ve şifreler belirlenecek'

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib’de Rusya ile yapılacak ortak devriyeler için hafta başında bir Rus askeri heyetin Ankara’ya geleceğini açıkladı. Rus heyetle ortak kullanılacak parola ve şifrelerinin belirleneceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün İdlib'de Rusya ile yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu; "Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M-4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek" dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Rus heyetiyle Genelkurmay Karargâhı’nda yapılacak ve istihbarat yetkililerinin de hazır bulunacağı toplantıda, ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirme ve ortak kullanım şifreleri belirlenecek.

Bu kapsamda toplantıda devriyeye katılacak personel ve araç sayısının yanı sıra, kullanılacak telsiz ve diğer haberleşme araçlarından oluşan muharebe cihazlarının ortak kodları, devriye komutasını belirleme, ortak parola, kullanılacak güzergah, devriyenin başlayacağı noktalar, devriye sırasında hangi ülke askerinin hangi hassas noktada daimi veya geçici nöbet tutacağı, olası bir saldırı durumunda alınacak pozisyon, devriyenin hangi günlerinde araç sıralamasının nasıl olacağı gibi teknik içerikli birçok intikal kuralı netleştirilecek.