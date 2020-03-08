Suudi Arabistan'ın Katif kentine koronavirüs karantinası

Körfez'in bir numaralı krallığının içişleri bakanlığı, doğu eyaletinin Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Katif şehrinin geçici karantinaya alınması kararını, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbir olarak açıkladı.

Katif'te 11 vaka saptandığını belirten Suudi İçişleri Bakanlığı, şehre gündeyde Sayhat'tan kuzeyde Safva'ya kadar giriş-çıkışların askıya alındığını duyurdu.

Giriş-çıkışların askıya alındığı dönemde şehirden çıkmış olanların ikametlerine geri dönmelerine izin verilecek.

Tüm okulların kapatıldığı Katif'te karantina döneminde tüm hükümet kurumları ve özel kurumların çalışmaları duracak.

Sadece güvenlik, tedarik ve hastane, eczane, benzin istasyonu gibi diğer temel ihtiyaçlarla ilgili hizmet veren teşkilat ve işletmeler çalışmaya devam edecek.

Virüsün yayılmasını önleme tedbirlerinin başarıya ulaşması için tüm yurttaşlara işbirliği çağrısı yapıldı.

Petrol zengini Katif'te koronavirüs bulaşan 11 Suudi yurttaşının ya İran'ı ziyaret ettiği ya da İran'a gitmiş kişilerle temasa geçtiği öğrenildi.

Koronavirüs salgınının en çok yayıldığı ülkelerden İran'a seyahat yasağı getirmiş bulunan ve yasağı delen vatandaşlarına yasal ceza öngören Suudi Arabistan, perşembe günü İran'ı Suudi vatandaşlarına geçiş izni verdiği için kınamıştı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son açıklamaya göre 194'ü buldu.