Şam-Halep otoyolunda sivil araç geçişleri yeniden başladı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Şam ile Halep’i birbirine bağlayan, daha önce askeri eylemler nedeniyle kapatılan M5 otoyolu sivil araçların geçişlerine yeniden açıldı.

Daha dün araç geçişlerine kapalı tutulan otoyoldan bugün Hama’dan Halep’e rahat bir şekilde gidilebiliyor. Suriye ordusunun trafiği kontrol etmek üzere kurduğu birçok kontrol noktası göze çarpıyor, fakat genel durum sakin kalmaya devam ediyor.

Birçok otomobilin aynı yol üzerinden, pek yakında Suriye ordusu ile militanların arasında çatışmalara sahne olan Serakib kentine de uğradığı gözlemleniyor. Şu anda ordunun kontrolünde olan kentte ilk kafe ve dükkanlar açılarak hizmet vermeye başlıyor.