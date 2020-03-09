Suriye medyası: Köy halkı Amerikan konvoyunu taşlarla karşıladı

Sham FM radyosunun aktardığına göre Haseke vilayetinde, Tel Tamer kasabasının batısında yer alan El-Kuzliya köyü sakinleri, yerleşime girmek isteyen ABD’nin askeri konvoyunu taşlarla karşıladı ve geri çekilmeye zorladı.

Haberde, “Haseke vilayetinde Tel Tamer kasabasının batısındaki El-Kuzliye köyünün sakinleri, 7 zırhlı araçtan oluşan Amerikalı işgalcilerin konvoyuna köye girmeye izin vermedi, üzerine taş attı ve geri çekilmeye zorladı” ifadelerine yer verildi.

Suriye’deki silahlı çatışmalar 2011’den bu yana sürüyor. 2017’nin sonlarında ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık 2018'de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi bağlamında, "Orada olmamızın tek nedeni IŞİD idi ve IŞİD'i yendik" açıklamasını yapmıştı. Amerikan askerlerin tamamı hala Suriye'den çekilmiş değil.