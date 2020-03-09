Rus askeri polisi Suriye’de devriyeye devam ediyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rus askeri polisin Suriye’nin Haseke ve Halep vilayetlerinde Suriye-Türkiye sınır bölgesinde devriyelere devam ettiğini bildirdi.

Basın toplantısında konuşan Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rus askeri polisin Suriye’nin Haseke ve Halep vilayetlerinde Suriye-Türkiye sınır bölgesinde devriyelere devam ettiğini belirtti.

“Rus askeri polis birimleri tarafından Halep ve Haseke vilayetlerindeki güzergahlarda devriye nöbetlerine devam edildi” diyen Juravlyov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının da havadan devriye gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.