Irak'ta IŞİD'e yönelik operasyonda 2 ABD askeri hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Orta Irak’ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede IŞİD teröristlerine ait bir üsse operasyon düzenleyen Irak Güvenlik Güçlerine destek görevinde bulunan iki Amerikan askeri düşman ateşiyle öldü" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun Erbil ve Musul vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.