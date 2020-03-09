BAE'de koronavirüs vaka sayısı 59'a ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 14 kişide daha koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Yeni vakaların ardından ülkedeki toplam vaka sayısı da 59'a yükseldi. Vakaların arasında Bangladeş, Nepal, İtalya, Rusya, Suriye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi.