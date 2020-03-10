Hamaney'in Nevruz konuşması koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in her yıl Nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz ayında (21 Mart) Meşhed kentinde halka hitaben yapacağı konuşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ofisten yapılan açıklamada İranlılardan Meşhed kentine gitmemeleri istenirken Hamaney’in bu yıl konuşma yapmayacağı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada koronavirüs tehdidine karşı şehirler arası yolculuğun yapılmaması gerektiği ve sağlık yetkililerinin kalabalık ortamlardan uzak durulması yönündeki uyarılarının dikkate alındığı belirtilerek, "Koronavirüsün önüne geçmek için dini lider Ayetullah Hamaney'in yapacağı konuşma iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran'da artan koronavirüs vakalarına karşı önlem olarak hükümet 17 eyalete seyahat yasağı getirmişti.