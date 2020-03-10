Lübnan'da koronavirüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır'dan geldikten 5 gün sonra koronavirüs yakalandığı tespit edilen Can Huri isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vefat eden hastanın tedavi gördüğü başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nde düne kadar sağlık durumunun iyi göründüğünü vurgulayan Hasan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi konusunda yeni birtakım uygulamaları devreye sokacaklarını ifade etti.

Refik Hariri Hastanesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, 9 yeni vakayla birlikte koronavirüs salgınına yakalananların sayısının 41'e yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca koronavirüs tespit edilen 4 kişinin sağlık durumunun kritik olduğuna dikkati çekilmişti.

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) da koronavirüs vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.