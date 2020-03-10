İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 291'e yükseldi: Son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.
Bu durum, ülkede salgın başlamasından bu yana, 24 saat içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.
Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42'ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Koronavirüsten ölen sağlık personeli 'görev şehidi' sayılacak
Öte yandan, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin "görev şehidi" sayılacağı duyuruldu.
Hamaney'in onayıyla koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da çok sayıda sağlık personeli de koronavirüsle mücadele sırasında yaşamını yitirmişti.
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