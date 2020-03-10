İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 291'e yükseldi: Son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle son 24 saat içinde 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Bu durum, virüsün tespit edildiği günden bu yana, bir gün içinde en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.