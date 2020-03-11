İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 70'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 12 İsraillide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yakın zamanda İspanya'dan dönen 9 yaşındaki bir çocukta da virüs tespit edildiği kaydedildi.
Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 70'e çıktı.
Tel Aviv, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.
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