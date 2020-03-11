İran'da bir milletvekili daha koronavirüsü yendi

Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde koronavirüsten korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının" tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta milletvekilinin test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

Koronavirüs teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan salgın, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Enfekte olan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.