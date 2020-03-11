Esad'ın danışmanından Türkiye açıklaması

RİA Novosti'ye demeç veren Şaban, "Rus-Türk zirvesinden sonra Türk tarafının birçok ateşkes ihlali tespit edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerden sonra bile birçok ateşkes ihlali yapıldı" dedi.

'Suriye, ateşkes rejimine bağlı'

Şaban, Suriye'nin ise ateşkes rejimine bağlılığını koruduğunu ifade etti.

Şaban, "Ateşkese uymaya hazır ve hepimiz üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getireceğiz. Ateşkes, terörün mağlup edilmesi ve barışın tesisi açısından hedeflerimize uygun" diye konuştu.

'NATO ve AB'den Türkiye'nin eylemlerini kınamalarını bekliyoruz'

Şam yönetiminin, NATO ve AB ülkelerinden Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği, tüm uluslararası kanunlarla çelişen eylemlerini kınamalarını beklediğini de aktaran Şaban, "Suriye bağımsız bir ülke ancak Türkiye'nin saldırganlığından ve müdahalesinden muzdarip. NATO ve AB ülkelerinden, dünyadaki her ülkeden en azından Türkiye'nin bu yasa dışı eylemlerini kınamalarını bekliyoruz" diye ekledi.