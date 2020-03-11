Suudi Arabistan'da koronavirüse karşı ırkçı 'önlem': Göçmen çalışanı el dezenfektanı gibi giydirip dolaştırdılar

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco, koronavirüs salgınına karşı ‘önlem’ olsun diye göçmen bir çalışana maske takıp el dezenfektanı kıyafeti giydirdi. Şirket, ırkçılıkla ve modern kölelikle suçlandı.

Koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyen Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco, takdir yerine tepki topladı. Şirket, göçmen bir çalışanına maske takıp el dezenfektanı kıyafeti giydirdi ve diğer çalışanların ellerini dezenfekte etmesi için ortalıkta dolaştırdı.

Saudi Arabia's #Aramco apologises after online outrage following images being shared on social media of a person being used as a hand sanitiser dispenser. pic.twitter.com/YuSL8ptq26 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2020

'Modern kölelik yok olmadı, sadece yeniden paketlendi'

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine olay büyük infial yarattı. Şirket, ırkçılıkla ve modern kölelik yapmakla suçlandı.

Bir Twitter kullanıcısı, “Körfez sınıfçılığı” derken bir diğeri “Modern kölelik burada asla yok olmadı, sadece yeniden paketlendi” ifadelerini kullandı.

Pek çok kişi, asıl, fikri bulan kişinin ‘beyninin dezenfekte edilmesini’ savundu.

Aramco’nun insan hakları konusundaki sicilini ve göçmen işçilere karşı tutumunu hatırlatan pek çok kişi de şirketi ırkçılıkla suçladı.

Slavery was never abolished here, just repackaged. https://t.co/W1gFWeWLVl — Naser (@NaserMestarihi) March 10, 2020

Şirket geri adım attı ama yetmedi

Tepkilerin büyümesi üzerine bir açıklama yapan Aramco, sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek amacıyla yapılan bu uygulamanın yetkililere danışılmadığını belirtti. Bu uygulamayı onaylamadıklarını söyleyen şirket, “Buna derhal son verildi ve bir daha yaşanmaması için gereken önlemler alındı” dedi.

Ancak şirketin açıklaması pek çok kişi tarafından tatmin edici bulunmadı.

'Bizden değil ondan özür dileyin'

Bir Twitter kullanıcısı, “Bizden özür dilemeyin, o adamın kendisinden özür dileyin, onu onurlandırın ve bunu paylaşın” dedi. Daha de ileri giden kullanıcı, “Bu fikri bulan, Allah korkusu ya da işçiye saygısı olmayan o kişiye dezenfektan kıyafetleri giydirin ve gün boyunca şirkette dolaştırın” önerisinde bulundu.

Bir diğer kullanıcı da, "Özür yeterli değil. Bu fikrin ardındaki kişi cezalandırılmalı ve bu işçi de maddi-manevi tazminat almalı. İnsanların duyguları oyuncak değildir" dedi.

الإعتذار لم و لن يكفي ،و يجب معاقبة صاحب الفكرة وتعويض العامل مادياً ومعنوياً .. مشاعر الناس مش لعبة بيدكم! pic.twitter.com/zzYPKZOuQT — اللُجين🤍 (@looletaa2) March 10, 2020

Suudi Arabistan'da şimdiye kadar 20 kişide koronavirüs tespit edildi. Salgına karşı önlem amacıyla ülke genelinde eğitime ara verildi.