İsrail havayolu koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayırıyor

Koronavirüs vakasının 77'ye yükseldiği İsrail'de havayolu El-Al 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracağını açıkladı. Ayrıca yurtdışından gelenlere karantina şartı koyan Tel Aviv yönetimi İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmayacağını belirtmişti. Bu uygulama yarın başlatılacak.