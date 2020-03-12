ABD'den Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi üssüne hava saldırısı

Suriye devlet ajansı SANA, ABD'ye ait savaş uçaklarının Suriye ile Irak sınırı yakınlarındaki bir noktaya hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ajans, saldırıların Irak sınırı yakınındaki El Bukemal kasabası yakınlarında düzenlendiği bilgisini verdi.
SANA'ya göre, saldırılar sonucu yalnızca maddi hasar meydana geldi.
Sky News kanalının haberinde ise "ABD uçakları, Anbar vilayetinin El-Huray köyünde Haşdi Şabi üssüne hava saldırıları düzenledi" ifadelerine yer verildi.
Suriye devlet televizyonu İhbariye ise 'menşei bilinmeyen' savaş uçaklarının, El Bukemal sınır kapısının güneydoğusunda kalan bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti.
Geçtiğimiz saatlerde Bağdat'ta, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirilmişti.
Fox News muhabiri, saldırıda 2 ABD'li ve 1 İngiliz personelin öldüğünü bildirmişti. Muhabir, askeri kampa düzenlenen saldırının 15 katyuşa füzesiyle gerçekleştirildiğini belirtmişti.
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