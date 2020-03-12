Suriye'nin Moskova Büyükelçisi: Rus-Türk protokolü, Suriye'deki durumu olumlu yönde etkileyebilir

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, 5 Mart'ta Moskova'da Rusya ile Türkiye arasındaki Soçi Mutabakatı'na yapılan ve askeri faaliyetlerin durdurulmasını öngören ek protokolün Suriye'deki durumu olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Haddad, "Suriyeliler olarak, Rusya ile Türkiye arasındaki bu protokolün Suriye'deki duruma, ülke halkına olumlu etki edebileceğini düşünüyoruz. Liderimiz Beşar Esad da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le protokol imzalandıktan hemen sonra yaptığı telefon görüşmesinde bunu dile getirdi" dedi.

'Sığınmacı sorunu tüm dünya tarafından çözülmeli'

Haddad'a sığınmacı sorunu hakkındaki görüşleri soruldu. Bu sorunun tüm dünya tarafından, Suriye'ye ekonomik baskı azaltılarak ve terörle mücadele edilerek çözülmesi gerektiğinin düşünen Haddad, "Gerçekten de şu an bir sığınmacı sorunu mevcut. Bugün sığınmacılar farklı ülkelerde bulunuyor ancak onlara birçok kez evlerine ve köylerine dönme çağrısı yaptık. Bu arada diğer ülkeler, Türkiye'nin AB'ye yaptığı gibi, sığınmacı sorununu başka ülkelere karşı koz olarak kullanmamalı. Türkler, sığınmacılara yardım konusunda bize ve Avrupa'ya her zaman baskı yapacak" ifadelerini kullandı.

'ABD petrolümüzü çalıyor'

Uluslararası toplumun terörle mücadelede Suriye halkını anlaması ve Suriye'ye destek vermesi gerektiğini kaydeden Haddad, Rusya, İran, Çin ve diğer ülkelere destekleri için teşekkür etti.

Haddad'ın değindiği bir diğer konu ABD'nin Suriye'deki varlığı oldu.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm petrol yataklarını kontrol ettiğini ve oralardaki petrolü çaldığını belirten Haddad, yatakların ABD işgalinden kurtarılmasının ülke ekonomisinin canlanmasını sağlayacağının altını çizdi.

'Suriye'de Kürt sorunu Batı tarafından yaratıldı'

Rossiya 24'teki demeçte Suriye'deki Kürt sorunu da ele alındı.

Bu sorunun ABD ve Batılı ülkeler tarafından yapay şekilde yaratıldığını savunan Haddad sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında Suriye'de, birçoklarının dile getirdiği gibi bir Kürt sorunu olduğunu görmüyorum. Bu, Batılı ülkeler ve ABD tarafından özellikle yaratıldı. Kürtler, halkımızın entegre unsurlarından biri. Suriye topraklarında yaşayan tüm halklar, tüm etnik kökenler, kanunlar karşısında eşittir. Bu nedenle ben özel bir sorun görmüyorum."

Haddad, "Bünyesinde Arap temsilcileri barındıran ve Batı ile ABD'den aldığı destekle ayrılıkçı gündem oluşturan Kürt gruplar var. Kendi geleceğini tayin etme konularındaki çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ancak Suriyeliler arasındaki diyalog, bu tür ayrılıkçı grupların faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesine ana faktör olarak hizmet edecek" diye ekledi.