Haddad: Türkiye, Astana ve Soçi mutabakatlarına uymuyor

Rossiya 24'e konuşan Riyad Haddad, Suriye'nin ateşkesle ilgili mutabakatlara ve Astana Mutabakatı gibi belgelere her zaman bağlı kaldığını söyleyerek Türkiye'nin bunlara uymadığını iddia etti.

Haddad, "Bugün görüyoruz ki, terör örgütleri bu mutabakatları görmezden geliyor. Hem Suriye ordusunun hem de Hmeymim üssü de dahil Rus askerlerin mevzilerine saldırıyorlar. Astana sürecinin garantörü olan Türkiye, ne Astana ne de Soçi mutabakatlarına uyuyor. Soçi Mutabakatı'nın üzerinden bir buçuk yılı aşkın zaman geçti, Türkiye hâlâ teröristleri ve sözde barışçıl muhalefeti birbirinden ayırmadı. Türkiye'nin M4 ve M5 karayollarını özgürlüğüne kavuşturması da gerekiyordu ancak bu konuda hiçbir şey yapılmadı" dedi.

Bu nedenlerden dolayı Suriye ordusunun ülke topraklarını terör örgütlerinden bizzat temizlemeye başladığını anlatan Riyad Haddad, "Elbette dostlarımız ve müttefiklerimiz bizi destekliyor. Ülkenin o bölgelerinde hâlihazırda yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı özgürlüğüne kavuşturmayı başardık. Karayollarını da özgürlüğüne kavuşturduk" diye ekledi.