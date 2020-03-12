İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran'da, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı üzerinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da ölümler ve vakalar artmaya devam ediyor.

Reuters ajansının haberine göre, son olarak İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti üzerinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ali Akbar Vilayati, Senior Advisor to #Iran Supreme Leader @khamenei_ir , has #coronavirus according to Iranian news channels 👇🏻 https://t.co/iciBOVupEj — Firas Maksad (@FirasMaksad) March 12, 2020

​Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı da, Velayeti'nin ev karantinasına alındığı bilgisini verdi.

Dr. Ali Akbar Velayati, the top international advisor to Khamenei, has been infected with #Coronavirus and placed in home quarantine. He's also the head of Masih Daneshvari Hospital that is treating many Iranian officials who have #Coronavirus. https://t.co/iqSzYGLKy0 — SAMRI (@SAMRIReports) March 12, 2020

İran, bugün koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımcı olması için Şah döneminden bu yana ilk kez Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) acil fon desteği istemişti.

Dün itibariyle ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 354'e yükselmişti.