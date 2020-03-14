Katar'da koronavirüs vaka sayısı 320'ye yükseldi

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 58 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 320'ye yükseldi.

Açıklamada, bu kişilerden 54'ünün daha önceki vakalarla temas halinde olan ve karantinada bulunan kişiler olduğu, 4'ünün ise yurt dışından gelenlerle teması dolayısıyla salgına yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Bakanlık, önceki gün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 262 olduğunu açıklamıştı.