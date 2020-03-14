İdlibli Ahmad: Biz ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Ciher Ahmad, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Biz yıllardır bu savaşla birlikte ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil. Her gün ölüyoruz zaten korona gelse ne olur gelmese ne olur” dedi.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentinde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova’da gerçekleşen toplantı sonrası başlayan ateşkes sürecinden memnun.

Milliyet'ten Oğuz Yeter'in haberine göre İdlib’de yaşayanlardan biri de ailesiyle Hama’dan kaçan Beheddin Muhammed. Çocuklarının bomba seslerinden korkarak uyanmadığını belirten Muhammed, “Savaşın bitmesini istiyoruz. Ailemle evime dönmek insan gibi yaşamak istiyorum” diye konuştu.

‘Her gün ölüyoruz’

Bomba seslerinin olmaması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Ciher Ahmad ise “Sokağa çıkmaya korkardık, hangi bombayla öleceğimizi bilmiyoruz. Şimdi korkmadan bir haftadır sokağa çıkabiliyoruz. Ateşkes inşallah devam eder. Haberlerde gördük koronavirüs salgını olduğu söyleniyor. Biz yıllardır bu savaşla birlikte ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil. Her gün ölüyoruz zaten korona gelse ne olur gelmese ne olur” dedi.