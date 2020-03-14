İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 611'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi.
Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi.
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