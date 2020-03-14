Ruhani'den dünya liderlerine çağrı: ABD yaptırımlarına uymayın

Koronavirüs krizinin tehlikeli ve büyük olduğuna işaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hiçbir ülkenin bunu tek başına yönetemeyeceğini belirtti.

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımları kapsamında 100 adım attığını, yaklaşık 1200 İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini hatırlatan Ruhani, liderlerden ABD yaptırımlarına uymamalarını ve sağlıkla ilgili protokollerin hayata geçirilmesini istedi.

Ruhani, yaptırımların İran ekonomisine 200 milyar dolar zarar verdiğini ve bunun uluslararası sözleşmeler ile insani ilkelere aykırı olduğunu savundu.