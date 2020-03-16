‘Irak, ABD’nin saldırısından sonra egemenliğine uluslararası destek bekliyor’

Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Sahhaf, ABD’nin Irak-Suriye sınırına yakın bir üsse gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Irak’ın egemenliğini korumak üzere uluslararası destek almaya çalıştığını ifade etti.

Sahhaf, “ABD’nin bu yakınlarda Irak’ın güvenlik tesisine gerçekleştirdiği, insanların ölmesine ve yaralanmasına yol açan hava saldırıları sonrasında Irak’ın egemenliğine saygı konusundaki tutumunu desteklemek için tüm dostlarının ve ortaklarının çabalarını seferber etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahhaf, ‘Irak’ın egemenliğinin kaba bir ihlali ve topraklarına yönelik saldırganlık olarak gördüğü ABD'nin Irak'ın hükümet kurumlarına yönelik saldırıları ile ilgili’ BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayet yazısı yolladığının altını çizdi.

ABD'ye ait savaş uçakları geçen çarşamba gecesi Irak'ın Anbar ilinde, Suriye-Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse hava saldırıları düzenlemişti.