İsrail gizli servisi koronavirüsle mücadeleye çağrıldı: Virüs taşıyanları izleyecekler

Koronavirüsle mücadelede gizli servisler de devreye girdi. İsrail ulusal istihbaratı Şin Bet, virüs taşıyan ve karantinada olan yurttaşları takip edebilecek, mahkeme izni olmadan konum bilgilerine erişebilecek.

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet, ölümcül virüsün yayılmasını önleme çabaları kapsamında yurttaşlar hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiğini doğruladı. Görevin, ‘derhal yürürlüğe girdiği’ belirtildi.

Parlamento komisyonunun son onayı vermeyi reddettiği düzenleme, dün Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından acil durum yönetmelikleri kapsamında duyuruldu.

Bunun üzerine Şin Bet bir açıklama yaparak, 'koronavirüs salgınını yavaşlatmak için gösterilen ulusal çabalara ileri teknolojisiyle hizmet sunmak amacıyla hükümet tarafından yetkilendirildiklerini’ belirtti.

Servisten bir sözcü AFP haber ajansına, uygulamanın ‘derhal yürürlüğe konduğunu’ söyledi.

Sağlık Bakanlığı istemiş

Şin Bet’in başındaki isim olan Nadav Argaman, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs taşıyıcılarını takip edebilmek için kendileriyle temas kurduğunu, hükümetin bu tarz bir takibi yapabilecek imkânlara sahip olmadığını belirtti.

Argaman, “Şin Bet, bunun rutin terörle mücadele faaliyetlerinin ötesine geçen bir görev olduğunun bilincinde. Bu nedenle bu görev başsavcıyla tartışıldı ve ondan onay aldı, gözetim ve düzenleme mekanizmaları oluşturuldu” dedi.

Basına sızdı: Polis 14 gün boyunca konum bilgisine erişecek

Başbakan Netanyahu’nun ofisi hangi mekanizmaların kullanılacağına dair bir ayrıntı vermedi. Ancak İsrail basınına sızan yönetmeliğe göre polis,telefon şirketlerinden virüs taşıyan insanların konum bilgilerini talep edebilecek. Karantina altına alınan kişilerin bilgilerini de isteyebilecek.

Teşhisten itibaren 14 gün boyunca konum bilgisini kullanabilecek olan polis böylece bu insanların rotalarından kimlerle temas kurduklarına kadar oldukça detaylı verilere erişebilecek.

Nadav Argaman, bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na verileceğini, Şin Bet tarafından saklanmayacağını öne sürdü.

Krizin ciddiyetine dikkat çeken Argaman, gizli servisin salgınla mücadele konusunda ‘eşsiz yeteneklerini’ sergileme sorumluluğu bulunduğunu savundu.

Bir güvenlik uzmanı da AFP’ye yaptığı açıklamada, Şin Bet’in telefonlara aktif bir şekilde girmeyeceğini ve bir siber saldırı yaşanmayacağını iddia etti.

‘Tehlikeli bir teamül’

Haberin basında yer almasıyla tepkiler de yayıldı.

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nden (IDI) Tehilla Shwartz Altshuler, gizli servisi böyle bir sağlık krizine dahil etmenin ‘tehlikeli bir teamül’ yaratacağını savundu. Altshuler, bu tarz bir uygulamanın demokrasiyle bağdaşmadığını da savundu.

Altshuler, “Yarın bir gün ekonomik kriz için de destek isterlerse ne olacak?” diye sordu.

Başbakan Netanyahu, daha önce terörle mücadelede kullanılan teknolojinin salgınla mücadele için de kullanılmasını istediğini söylemişti.