Dünya Sağlık Örgütü: Suriye'de hiçbir Kovid-19 vakası saptanmadı

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Suriye'de yapılan testlerde hiçbir Kovid-19 vakasının saptanmadığını belirtti.

Lindmeier, "Suriye’de yeni koronavirüs vakaları yok. Şu anda hem hükümetin kontrolünde bulunan alanda, hem de muhalefetin kontrol ettiği kuzeybatı bölgelerde testler yapılabiliyor” diye konuştu.

Başkent Şam'da yapılan 34 testin hastalarda yeni tip koronavirüs varlığını ortaya koymadığına dikkat çeken Lindmeier, DSÖ'nün başta ülkenin kuzeybatısındaki bölgeler olmak üzere durumu dikkatle izlediğinin altını çizdi.