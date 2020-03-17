Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 171'e yükseldi: Aralarında 1 Türkiye vatandaşı var

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19)) vaka sayısının 171'e yükseldiği açıklandı. Vakaların arasında Türkiye vatandaşı bir kadının bulunduğu belirtilirken Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi hariç tüm camilerde namazlara ara verildi.