Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 171'e yükseldi: Aralarında 1 Türkiye vatandaşı var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni vakaların tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 171'e yükseldiği belirtildi.
Tespit edilen vakalar arasında 1 Türk kadının bulunduğu ifade edilirken, hastaların Mekke, Cidde, Riyad ve Dahran kentlerindeki sağlık tesislerinde izole edildiği belirtildi.
Suudi Arabistan'da ayrıca, koronavirüsün ülkede yayılımını önleme amacıyla Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi hariç tüm camilerde namazlara ara verildiği duyuruldu.
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