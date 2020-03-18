Koronavirüs Ürdün’de: Ordu kentleri kapatıyor

Rus medyasının aktardığına göre Ürdün Silahlı Kuvvetleri,(Kovid-19) salgınının yayılmasını durdurmak için kentleri kapatmaya başladı. Yerleşimlerin çıkışlarında gözlem noktaları kuruldu, komutanlıklar vatandaşlara seslenerek askerlerin tüm taleplerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Daha önce Ürdün yönetimi, ülkeye giren herkes için 2 haftalık zorunlu karantina uygulaması getirmiş, yurt dışından gelenlerin havalimanlarında karşılanmasını yasaklamıştı.

Pentagon yardıma hazır olduğunu açıkladı, fakat...

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) koronavirüs ile mücadelede yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD’li askerlerin hizmetinde 36 hastane var, fakat bu kurumlar enfeksiyonlarla mücadele için gerekli donanımlara sahip değil. Pentagon’a ait hastanelerin genel profilini sakatlık ve yaralanmalar oluşturuyor.

Ayrıca askeri hekimler gençleri tedavi etmeye alışık, oysa risk altındaki yaşlıların daha farklı bir bakıma ihtiyacı oluyor.