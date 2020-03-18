İsrail koronavirüs salgını nedeniyle yabancılara kapılarını kapattı

İsrail Göç ve Sınır İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren ülkeye gelecek tüm yabancıların, karantina altında kalacakları bir ev gösterseler dahi ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kararın Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle alındığına işaret edilen açıklamada, giriş yasağına İsrail'de ikamet eden yabancıların dahil edilmediği aktarıldı.

Söz konusu yasağın ne kadar yürürlükte kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Tel Aviv, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Covid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 433 kişide Covid-19'a rastlanırken, bunlardan 11'i tedavi edildi.