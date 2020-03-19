'Koronavirüs İsrail ve Filistin'i barıştırdı'

İsrail ve Filistin yönetimleri, yeni tip koronavirüse karşı mücadelede ortak acil müdahale karargahı kurma konusunda anlaştı. Anlaşmanın ayrıntıları henüz bildirilmedi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Filistin tarafı, "Ortak sınırlarımız kuşkulara yer bırakmıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin alınması ve en üst düzeyde işbirliği yapılması gerekiyor" diye açıkladı.

İsmi açıklanmaya yetkili, İsrail’in Filistin Sağlık Bakanlığı’na 200 koronavirüs testi gönderdiğini doğruladı.

Şu ana kadar koronavirüs şüphesi görülen Filistinliler İsrail hastanelerine gönderiliyordu.

İsrail Savunma Bakanı da, ortak acil müdahale karargahın oluşturulduğu haberini doğruladı.