Suriye, koronavirüs salgını ortamında Batı’ya yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürürken Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan, pandemi ortamında Batı’nın yaptırımlarını beklemeksizin kaldırma çağrısı geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı açıklamada, “Halkı teröristlerin saldırganlığından ve vatandaşların, özellikle de sağlık sektörünün hayatını etkileyen, dayanağı olmayan sert tek taraflı önlemlerden acı çeken ve hala çekmekte olan Suriye, uluslararası toplumu uluslararası evrensel hukukun temellerine ve insan hayatının dokunulmazlığına saygı göstermeye, özellikle de koronavirüsün komşu ülkelerde yayıldığı ortamda yaptırımların beklemeksizin kaldırılması ile ilgili eylemlere çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

‘Salgının daha da büyüme riskine rağmen Batı’nın tek taraflı yaptırımları devam ediyor’

Koronavirüs salgınının daha fazla yayılma riskine rağmen ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) virüsten büyük ölçüde mustarip olan ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya devam ettiklerine dikkat çeken bakanlık, Şam’ın bir kez daha İran, Küba, Venezüella ve pandemiye karşı koyan diğer ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

‘Suriye ABD ve müttefiklerini hastalık nedeniyle her bir kişinin ölümünden sorumlu tutuyor’

Açıklamada, “Suriye, ABD ve yaptırımları destekleyip, insan haklarının korunmasını ihmal eden müttefiklerini bu hastalık nedeniyle her bir kişinin ölümünden sorumlu tutuyor” denildi.

Suriye’de şu anda resmen teyit edilmiş hiçbir koronavirüs bulaşma vakası bulunmuyor. Suriye hükümeti, önleyici tedbirlerin bir parçası olarak virüs salgınının saptandığı tüm ülkelerle hava ulaşımını durdurarak ve Lübnan ile kara sınırını kapatarak bir dizi ciddi kısıtlama getirdi. Ülke genelinde restoran, kafe, müze ve insanların kalabalık halde olabileceği diğer tüm mekanlar kapatıldı. Bakanlıklar ve mahkemeler dahil olmak üzere devlet kurumlarının çalışması önemli ölçüde kısıtlanmış durumda.