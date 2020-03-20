Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 17'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının ise 208 olduğu kaydedildi.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da resmi tatil edilmişti.