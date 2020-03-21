İran'da maskeli korona zirvesi: Ulusal karantina namümkün, üretime devam, okullar iki haftaya açılabilir

İran'da resmi rakamlara göre koronavirüse yakalananların sayısı 20 bini geçti, can kaybı 1556'ya yükseldi. Ulusal karantinayı üretimin devamı gerekçesiyle bir kez daha reddeden ve devrim karşıtı grupların ekonomik faaliyetleri durdurmayı hedeflediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, okulların 4 Nisan'da açılabileceğini öngördü.

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplanırken, tüm üyelerin maske taktığı ve yanında bir koltuk boş bırakarak oturduğu görüntüler ulusal ve uluslararası medyaya yansıdı, ama yine ulusal karantina kararı çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, toplantıda, şu andaki hedeflerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına 'yakalananların ve hayatını kaybedenlerin sayısını azaltmak' olarak açıkladı.

'Durumu ciddi olmayan hastalar eve'

Ruhani, "Hastanelerdeki kalabalığı azaltmayı hedefliyoruz. Durumu ciddi olmayan hastalar için en iyi tedavi yeri hastane değil evdir" dedi.

'Okullar 4 Nisan'da açılabilir'

İran genelinde kapatılan ve elektronik ortama taşınan eğitim faaliyetlerinin işlerin planlandığı gibi gitmesi halinde iki hafta sonra başlayabileceğini duyuran Ruhani, "Şartlar iyi olursa Nevruz Bayramı tatilinin ardından 4 Nisan'da eğitim merkezlerinin faaliyetleri tekrar başlayabilir" diye konuştu. Bu durumda eğitim süresinin ilk, orta ve liselerde bir ay, üniversitelerde ise üç hafta uzatılacağını, konuyla ilgili kararın gelecek hafta alınacağını belirtti.

'Karantina olmaz, üretim sürmeli'

İran Cumhurbaşkanı, ülke genelinde karantina uygulama çağrıları hakkında şunları söyledi:

"Üretim sistemimizi normal bir şekilde çalıştırmak için gerekli her şeyi yapmalıyız. Bunu ilk andan itibaren tavsiye ediyorum."

'Rejim karşıtları ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını hedefliyor'

"Bununla ilgili İstihbarat Bakanlığı, devrim karşıtı grupların İran'daki ekonomik faaliyetleri ve üretimi durdurmayı hedeflediğine dair belgeleri bize gönderdi. Onların hedeflerine ulaşmasına izin vermemeliyiz."

"Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının talimatlarına herkesin uyması gerekir. Emniyet güçleri de tüm eyaletlerde bu talimatların yerine getirilmesinden sorumludur."

Valilere 'seyahati kısıtlamayın' uyarısı

'Hiçbir vali ya da yerel yetkilinin seyahat ve ulaşım kısıtlamasına dair karar alma yetkisinin olmadığını' vurgulayan Ruhani, "Valilerimiz görüşlerini İçişleri Bakanlığı yoluyla iletmelidir. Gerekli görülen her durumda Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu karar alacaktır" dedi.

Geçen hafta Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, eyaletin karantinaya alındığına dair açıklamada bulunmuştu. Ruhani ise hiçbir eyalette karantina olmadığını duyurmuştu.

İnternetten alışverişe ek indirim

İran'daki alışveriş yerlerinin tedbirler kapsamında kapatılmasına ilişkin, Ruhani, 'bakkal, manav ve eczane gibi dükkanların halkın ihtiyaçlarının karşılanması için bu kapsamda olmadığını ve 24 saat boyunca açık kalabileceğini, bu sayede dükkanlardaki kalabalığın önlenebileceğini' ifade etti. Kalabalıklardan uzak durulmasını sağlamak için halkın alışveriş ihtiyacını internet üzerinden karşılamasını teşvik ettiklerini belirterek ekledi:

"İnternetten yapılan alışverişlerde ek indirimler getirilmesine dair ilgili bakanlığa talimat verdim."

Koronavirüsten 1556, sahte içkiden 194 can kaybı

İran'da resmi rakamlara göre koronavirüse yakalananların sayısı 20 bini geçti, can kaybı 1556'ya yükseldi. Ayrıca koronavirüsten koruduğu iddiasıyla 6 Mart'tan beri sahte içki kullanarak zehirlenenlerin sayısı 1000'i aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.