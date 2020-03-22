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23:02 22 Mart 2020
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    İran - koronavirüs

    Koronavirüs kaynaklı 129 ölümün daha kaydedildiği İran'da sel sebebiyle 3 kişi öldü, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükseldi. Ülkede sel felaketi sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi, aynı gün gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremde ise can kaybı yok.

    İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam ölü sayısının 1685'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1028 artarak 21 bin 638'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

    Cihanpur, 7 bin 913 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da, Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Sel: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    İran’ın güneyindeki Hürmüzgan ve Fars eyaletlerinde meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’ya konuşan  Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, sel nedeniyle Hürmüzgan’ın merkez şehri Bender Abbas’ta bir kadın ile 5 yaşındaki bir çocuğun ve Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinde 58 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini söyledi.

    Halidi, Buşehr eyaletine bağlı Bender Kangan ilçesinde 2 kişinin ve Fars eyaletine bağlı Darab ilçesinde 1 kişinin yaralandığını ifade etti. 

    Deprem: Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yok

    İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şuşter ilçesinin Guriye bölgesi olan deprem yerel saatle 22.01'de kaydedildi.

    Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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    Etiketler:
    Can kaybı, Deprem, Sel, Koronavirüs, İran
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