İran'da bir emniyet müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, koronavirüs nedeniyle ilçedeki İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi gören İsferayen Emniyet Müdürü Cavid Mehri, dün hayatını kaybetti.

2015 yılından bu yana ilçenin emniyet müdürlüğünü yapan Mehri'nin Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği çektiği ve hastanede birkaç gündür tedavi altında olduğu belirtildi.

Öte yandan aynı hastanede 44 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü ve şu ana kadar hayatını kaybeden 10 kişiden 3'ünün test sonucunun pozitif çıktığı 7 kişinin durumunun da şüpheli olduğu kaydedildi.