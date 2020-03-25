Suudi Arabistan salgınla mücadele için yasakları genişletiyor

Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Riyad, Mekke ve Medine tecrite alındı, bölgeler arası seyahat durduruldu, Riyad ve Mekke'de gece 03.00'ten itibaren sokağa çıkmak yasaklandı.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi önlemi daha hayata geçiriyor.

Kral Selman bin Abdülaziz imzasını taşıyan kararla birlikte, ülkeyi oluşturan 13 bölge arasında seyahat etmek yasakladı. Ayrıca, başkent Riyad ile birlikte kutsal kabul edilen Mekke ve Medine şehirleri tecride alındı, buralardan ayrılmak yasaklandı. Riyad ve Mekke'de gece 03.00'ten itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece yaklaşık 21 gündür, sabah 07.00'den itibaren uygulanan yasak daha geriye çekilmiş oldu.

Tüm önlemler bugünden itibaren uygulamaya konulacak.

Suudi Arabistan makamları daha önce de Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namazı askıya almıştı.

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası dün kaydedildi. Ülkede 767 kişide virüs tespit edildi.