Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi

Katar'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ve Bangladeş uyruklu bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu.

Devlet ajansı QNA'nın aktardığına göre Bakanlığın açıklamasında hastanın Bangladeş uyruklu ve 57 yaşında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastanın önceden de bir kronik hastalığı olduğu belirtildi.

Diğer yandan bakanlık, 28 Covid-19 vakasının daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 590'a yükseldiği bilgisini verdi.

Katar'da Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu göçmen işçiler arasında yer alıyor.