Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 630'a yükseldiği belirtilirken, tedavileri tamamlanan 152 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 43, vaka sayısı ise 506 olarak bildirilmişti.